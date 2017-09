Prehliadka nových ruských filmov je v dvoch slovenských mestách

Kino Lumiére. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Dni ruského filmu sa dnes začali v bratislavskom Kine Lumiére. Podľa organizátorov je to reprezentatívna a žánrovo pestrá prehliadka súčasnej ruskej kinematografie. Počas siedmich dní v Lumiére premietnu sedem filmov, niektoré z nich uvidia v Dome umenia Piešťany začiatkom októbra.na tlačovej konferencii zdôvodnil režisér Karen Šachnazarov.Práve jeho tohtoročný film Anna Karenina – Vronského príbeh otvoril prehliadku. Je to nová adaptácia románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Kareninová a románu Vinkentija Veresajeva Zápisky z rusko-japonskej vojny. So Šachnazarovom sa budú môcť záujemcovia stretnúť vo štvrtok 28. septembra o 15.00 h v priestoroch kinosály Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.Prehliadka ponúka aj posledný film jedného z velikánov ruskej kinematografie Andreja Končalovského Raj (2016). V minulom roku bol ocenený Strieborným levom na 73. MFF Benátky, navrhnutý ako národný nominant na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film a tento rok je jedným z filmov v širšej nominácii na Európsku filmovú cenu. Končalovskij v ňom rozpráva sugestívny príbeh troch ľudí: ruskej imigrantky a členky francúzskeho odboja Oľgy, francúzskeho kolaboranta Jula a vysokého dôstojníka SS Helmuta vo Francúzsku v roku 1942.Program uvedie aj historickú drámu Duelant (2016) režiséra Alexeja Mizgiriova z 19. storočia. Jej hlavným hrdinom je dôstojník vo výslužbe bojujúci pre peniaze no aj za svoju česť a z pomsty tým, ktorí ho o ňu pripravili. Z ruských klasík je do prehliadky zaradená jedna z posledných adaptácií poviedky Alexandra Puškina a rovnomennej Čajkovského opery Piková dáma (2016) v réžii Pavla Lungina. Je to osudová dráma o láske, vášni a zaslepenosti slávou.Výber dopĺňajú komédia o romantických problémoch tínedžera Dobrý chlapec (2016) režisérky Oksany Karas, triler o profesionálnom vymáhačovi dlhov Vymáhač (2015) režiséra Alexeja Krasovského a dráma Zemetrasenie (2016) odohrávajúca sa na pozadí ničivého zemetrasenia v Arménsku v roku 1988 od Sarika Andreasjana.Projekcie prehliadky v Bratislave sú zdarma, voľné lístky sú k dispozícii v pokladni kina vždy 30 minút pred predstavením. V Piešťanoch uvedú tri filmy: Anna Karenina – Vronského príbeh, Raj a Piková dáma. Filmy premietnu v originálnom jazyku so slovenskými elektronickými titulkami.Prehliadka sa koná na základe bilaterálnej kultúrnej dohody medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Organizuje ju Slovenský filmový ústav a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie a spoločnosťou Noy. Partnermi podujatia sú Kino Lumiére, Dom umenia Piešťany, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Ruské centrum vedy a kultúry, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Záštitu nad ním prevzali Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a Slovenský inštitút v Moskve.