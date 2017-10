Prehra v arbitráži by mala obrovské negatívne dôsledky pre Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. októbra 2017 (WBN/PR) - Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o zásadne odmieta bagatelizáciu výhry Slovenska na viedenskej arbitráži, kde v spore so Slovenskými elektrárňami hrozilo, že v prípade prehry bude Slovensko platiť sumu viac ako 700 miliónov eur vrátane úrokov z omeškania.Niektoré vyjadrenia niektorých politikov a médií v posledných dňoch naznačujú, že táto výsostne odborná a zložitá problematika sa stala predmetom bulvarizácie a zjednodušovania. Naša advokátska kancelária toto zásadne odmieta.Prvým a obrovským dôsledkom prehratej arbitráže by bola povinnosť Slovenskej republiky zaplatiť spoločnosti Slovenské elektrárne sumu viac ako 700 miliónov eur. A to bez možnosti odvolania.Druhým reálnym rizikom, ktoré by prehratá arbitráž jednoznačne priniesla by bola výrazne zhoršená právna pozícia štátu v spore, kde sa domáha sumy viac ako 360 miliónov eur plus úroky od spoločnosti Slovenské elektrárne. V tomto spore sa Slovenská republika domáha danej sumy na základe tvrdenia, že spoločnosť Slovenské elektrárne neoprávnene užívala výhody (výnosy) z prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG), nakoľko zmluva o prevádzke bola súdom označená za neplatnú.Aj právnemu laikovi musí byť jasné, že pokiaľ by Slovensko prehralo arbitráž, kde Slovenské elektrárne požadovali od Slovenska sumu 588 miliónov eur (vrátane úrokov 700 miliónov eur), čo vyčíslili ako zmarený zisk z ďalších 20-tich rokov prevádzky VEG, tak Slovenská republika by iba veľmi ťažko mohla požadovať vrátenie sumy, ktorú naopak ona vyčíslila za obdobie, kedy neoprávnene Slovenské elektrárne prevádzkovali VEG.Súvzťažnosť týchto dvoch sporov je zrejmá. Výhra na arbitráži vo Viedni preto naopak výrazne zlepšila právnu pozíciu subjektov na strane Slovenskej republiky v ďalšom spore o viac ako 360 miliónov eur plus úroky.Pre našu právnu kanceláriu je šokujúce, že tieto úplne zjavné skutočnosti, akoby nikoho nezaujímali a namiesto toho sa verejne dehonestuje naša práca. Ani jeden z kritikov našej práce si zjavne vôbec nedokáže uvedomiť, akú obrovskú zodpovednosť na seba v tomto spore naša právna kancelária zobrala. Rovnako tak mnohí zjavne vôbec nechápu a nedokážu pochopiť, aké náročné, zložité a v konečnom dôsledku neisté bolo počas tohto sporu postavenie našej právnej kancelárie.Tvrdiť dnes kto všetko a za koľko by dokázal tento spor poľahky vyhrať, nám pripadá nielen smiešne, ale aj neuveriteľné a nezodpovedné.