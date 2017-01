Prejav T. Mayovej k odchodu Británie z EÚ výrazne posilnil kurz libry

Na ilustračnej foto libra Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. januára (TASR) - Kurz britskej libry zaznamenal v popoludňajších hodinách výrazný rast, keď trhy zareagovali na vystúpenie britskej premiérky Theresy Mayovej, v ktorom zverejnila plány odchodu Británie z Európskej únie. Mayová okrem iného uviedla, že konečnú dohodu o odchode krajiny z EÚ predloží vláda na schválenie parlamentu a prisľúbila, že bude presadzovať, aby Británia zostala kľúčovým obchodným partnerom EÚ.Kurz libry zaznamenal rast o viac než 1 % už po začatí prejavu Mayovej. Následne libra pokračovala v raste a oproti doláru posilnila o 2,5 % na 1,2343 USD/GBP. Kurz britskej meny sa posilnil aj voči euru, a to o 1,5 % na 1,1528 EUR/GBP.Výraznejší rast kurzu libry oproti doláru než oproti euru spôsobil do určitej miery fakt, že samotný dolár zaznamenal oslabenie. Pod to sa podpísali vyjadrenia novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa pre americký denník The Wall Street Journal. Kurz dolára klesol oproti euru o 0,8 % a pokles zaznamenal aj oproti väčšine hlavných mien po tom, ako Trump povedal, že americké firmy nemôžu konkurovať Číne, "nakoľko americká mena je príliš silná".