Prekreslí sa politická mapa EP? Grillo chce prerušiť vzťahy s Farageom

Brusel 9. januára (TASR) - Talianske Hnutie piatich hviezd (M5S) by sa malo na pôde Európskeho parlamentu (EP) odtrhnúť od euroskeptickej politickej skupiny Strana slobody a priamej demokracie (EFDD) a pridať sa k frakcii európskych liberálov a demokratov (ALDE). Vyhlásil líder a zakladateľ M5S Beppe Grillo.Agentúra Reuters v nedeľu citovala Grillove slová, podľa ktorých by 17 talianskych poslancov, ktorí sa do europarlamentu dostali vo farbách tohto hnutia, malo prerušiť akékoľvek vzťahy so Stranou nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a pokúšať sa o členstvo v skupine federalistických liberálov. UKIP, ktorej najznámejším členom je euroskeptik Nigel Farage, má v EP 22 mandátov a tvorí jadro protieurópsky zameranej EFDD.Ak by Grillo uskutočnil tentojeho hnutie by sa dostalo viac do stredu európskej politiky a odpútalo sa od protisystémových politických subjektov v EÚ a oslabilo tábor európskych populistov.Okrem toho by takýto ťah prekreslil aj politickú mapu v EP, keď s príchodom 17 poslancov by liberáli s celkovým počtom 87 mandátov preskočili frakciu Európskych konzervatívcov a liberálov (ECR), ktorá má 74 kresiel a stali sa treťou najvplyvnejšou skupinou. Ich odchod z EFDD by zároveň ohrozil existenciu tejto frakcie, keď EFDD by síce mala viac ako 25 poslancov, ale menej ako jednu štvrtinu (sedem) členských krajín EÚ.Farage, spolupredseda skupiny (tým druhým je David Borelli z M5S) by musel presvedčiť aspoň jedného z Grillových poslancov, aby zostal v EFDD alebo zlanáriť aspoň jedného poslanca z inej členskej krajiny. Zánik EFDD by pre Faragea znamenal nielen stratu financovania tejto skupiny, ale aj hrozbu byť, lebo by prišiel o čas vyhradený v pléne EP lídrom frakcií.Na druhej strane by takátopotešila šéfa ALDE Guya Verhofstadta, ktorý sa bude 20. januára uchádzať o post predsedu Európskeho parlamentu. Podpora 17 nových hlasov sa mu zíde ak chce zabrániť, aby Martina Schulza vo funkcii nahradil taliansky europoslanec Antonio Tajani z frakcie európskych ľudovcov. Grillovo rozhodnutie v EP by tak malo aj zaujímavý vnútrotaliansky rozmer.Grillo na svojom blogu priznal, že pôvodne sa pokúšal o spojenectvo s frakciou Zelení/Európska slobodná aliancia, tam však nemali záujem a jedine ALDE je ochotná rokovať s poslancami z M5S. Podľa jeho slov spolužitie s UKIP v skupine EFDD nefungovalo, keď za dva a pol roka obe strany hlasovali spoločne len v 20 percent prípadov aFarage podľa Reuters uviedol, že poslanci M5S nevydržia dlho v radoch liberálov, ktorých označil za. Verhofstadt je považovaný za presvedčeného eurofederalistu, kým M5S sa doteraz presadzovalo ako euroskeptický politický subjekt.Hnutie päť hviezd sa na politickej scéne Talianska zjavilo v roku 2009 a rýchlo sa stalo najdôležitejším opozičným hnutím v krajine. M5S nie je jasné zaradené do žiadnej z politických ideológií, svoj vplyv vystavalo najmä boji proti korupcii v politike.