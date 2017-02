Prekvapenie NBA: Favorizované San Antonio formou nestačilo New Yorku

Kawhi Leonard z tímu San Antonio, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



MINNESOTA TIMBERWOLVES - CHICAGO BULLS 117:89 (34:17, 23:23, 27:25, 33:24)

najviac bodov: Wiggins 27, Towns 22, Rubio 17 - Portis a McDermott po 16, Carter-Williams 12, 19.356 divákov



NEW YORK KNICKS - SAN ANTONIO SPURS 94:90 (18:21, 24:27, 27:17, 25:25)

najviac bodov: Anthony 25, Rose 18, Porzingis 16 - Leonard 36, Aldridge 15, Lee 10, 19.812 divákov



TORONTO RAPTORS - DETROIT PISTONS 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36)

najviac bodov: DeRozan 26, Valanciunas 17, Lowry a Carroll po 15 - Harris 24, Caldwell-Pope 21, Smith 15, 19.800 divákov



SACRAMENTO KINGS - NEW ORLEANS PELICANS 105:99 (23:29, 30:27, 23:17, 29:26)

najviac bodov: Cousins 28, Collison 20, Barnes 12 - Davis 32, Holiday 16, Cunningham 14, 17.608 divákov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. februára (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks v noci na pondelok v domácom stretnutí NBA prekvapujúco zdolali San Antonio Spurs 94:90. Nedávna forma, ale aj celková bilancia v sezóne pritom favorizovali hostí.Tým však nestačilo ani 36 bodov Kawhiho Leonarda, nedarilo sa im v streľbe, keď neprekročili 37-percentnú úspešnosť a z 29 pokusov za tri body trafili šesť. Naopak domáci mali polovičnú úspešnosť a dali deväť zo štrnástich trojkových pokusov. Viedol ich Carmelo Anthony s 25 bodmi. New York si pripísal 24. víťazstvo pri 33 prehrách, San Antonio má na konte 41 víťazstiev a trinásť prehier.V ďalších zápasoch si Minnesota na vlastnej palubovke poradila so Chicagom 117:89, Detroit uspel v Toronte o jediný bod 102:101 a Sacramento doma zdolalo New Orleans 105:99.