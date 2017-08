Prekvapivé výsledky prieskumu o platbe za teplo v Česku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. augusta (TASR) - Viac ako polovica Čechov nemá prehľad o výške platieb za teplo, pričom väčšina ľudí je zároveň pre drahé teplo s dodávateľom nespokojná. Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) považuje výsledky tohto prieskumu medzi zákazníkmi za prekvapivé.Prieskum agentúry Focus z apríla 2017 v Českej republike podľa SZVT tvrdí, že 50 až 75 % zákazníkov nevie, koľko ročne platí za teplo. Nielen že nepoznajú celkovú ročnú výšku nákladov na teplo, ale ani výšku mesačných záloh. Zo zvyšných zákazníkov len 5 % pozná cenu tepla za jednotku gigajoule. Paradoxne však podľa prieskumu, práve cena je najväčším problémom až takmer pre tretinu zákazníkov, ktorí sú nespokojní so svojím dodávateľom. Nespokojnosť s cenou ako dôvod zmeny dodávateľa, uviedlo až 26 % opýtaných.Štvrtina až polovica všetkých zákazníkov podľa prieskumu vôbec nevie, kto im teplo do domácnosti dodáva. Uviesť celý názov spoločnosti, ktorá zákazníkovi dodáva teplo, dokáže len tretina. V prieskume niektorí respondenti dokonca uviedli, že negatívne vnímajú aj nezrozumiteľné vyúčtovanie od dodávateľa tepla, respektíve málo informácií v ňom. Neuvedomujú si, že vyúčtovanie je plne v kompetencii správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí ho vykonajú na základe platných predpisov a s prihliadnutím aj na rozhodnutia vlastníkov a dodávateľ tepla doň vôbec nevstupuje. A že ho v zmysle platnej legislatívy svojím aktívnym prístupom na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov môžu aj ovplyvniť.Prieskum podľa SZVT poukazuje na sporný fakt, že na jednej strane zákazníci nepoznajú cenu tepla a nevedia, koľko za teplo platia, na strane druhej je práve výška ceny za teplo jeden z hlavných dôvodov ich nespokojnosti. Je z neho zjavné, že ľudia k dodávateľom tepla pristupujú a priori negatívne, problematiku vnímajú zjednodušene a vidia len náklady, ktoré majú s dodávkou tepla spojené, ale zabúdajú si uvedomiť, aké dôležité sú pre nich ich služby. Preto často objektívne nehodnotia ich kvalitu ani cenu.uviedol na margo prieskumu v ČR predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.Na základe prieskumu v Českej republike by bolo podľa Janiša zaujímavé zrealizovať orientačný prieskum spokojnosti zákazníkov s dodávkou tepla aj na Slovensku.dodal Janiš.SZVT vznikol v roku 1998 s cieľom zjednotiť výrobcov a dodávateľov tepla a spoločne riešiť problémy, vymieňať si vzájomne názory a skúsenosti. Aktuálne združuje 97 členov, ktorí zabezpečujú spoľahlivú, hospodárnu, bezpečnú, ekologickú a cenovo dostupnú výrobu a dodávku tepla v 87 mestách a 101 obciach na Slovensku.