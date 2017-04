Prekvapivé zrýchlenie inflácie v eurozóne zvýšilo kurz eura

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 28. apríla (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny dnes vzrástol. Dôvodom bolo prekvapivé zrýchlenie inflácie v eurozóne.Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,0905 USD, teda pri asi o pol centa vyššom kurze než ráno. Počas dneška sa jeho kurz vyšplhal až na 1,0947 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila dnes napoludnie referenčný kurz na 1,0930 (vo štvrtok: 1,0881) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9149 (0,9190).Výrazný rastový impulz dostala spoločná mena predpoludním, Európsky štatistický úrad Eurostat totiž zverejnil svoj predbežný odhad vývoja inflácie v apríli, podľa ktorého sa tempo rastu spotrebiteľských cien zrýchlilo na 1,9 % z 1,5 % v marci. To je približne na úrovni inflačného cieľa ECB.ECB garantuje cenovú stabilitu pri medziročnej inflácii tesne pod dvomi percentami. Experti poukázali na vyššiu jadrovú infláciu, do ktorej sa nezapočítavajú kolísavé ceny potravín a energií, keďže šéf ECB Mario Draghi vo štvrtok (27.4.) odôvodnil pokračovanie extrémne uvoľnenej menovej politiky nízkou jadrovou infláciou.Popoludní sa však rast kurzu eura pribrzdil. Údaje o vývoji ekonomiky USA za 1. kvartál síce sklamali očakávania, ale experti spochybnili ich relevantnosť, keďže údaje o raste za prvé tri mesiace sú už roky stláčané štatistickým vplyvom. Dôvodom, že euro stratilo časť svojich ziskov, bol prudký nárast investícií firiem v USA na začiatku roka. Navyše väčšina analytikov je naďalej optimistická ohľadom ďalšieho vývoja americkej ekonomiky.