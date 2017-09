Prelomová obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou vstupuje do platnosti

Zľava predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, kanadský premiér Justin Trudeau, predseda Európskej rady Donald Tusk a slovenský premiér Robert Fico pózujú po podpise vzájomnej obchodnej dohody CETA na summite EÚ-Kanada 30. októbra 2016 v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) - Dnešným dňom sa začína predbežné uplatňovanie prelomovej dohody medzi EÚ a Kanadou, tzv. CETA (Canada-EU Trade Agreement). Uviedol to hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.Dohoda je mimoriadnym úspechom, ktorý dosiahlo Slovensko počas svojho minuloročného predsedníctva. Prináša uľahčenie obchodovania s tovarom a službami, odstránenie ciel a obchodných bariér. Ide o zatiaľ najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, ktorú EÚ dosiahla s dôležitým partnerom G7.Slovensko začiatok uplatňovania CETA víta. "Ide o veľký úspech Únie aj slovenského prostredníctva a dôkaz dôveryhodnosti a akcieschopnosti EÚ. Je to obojstranne výhodná dohoda, ktorá sa môže stať vzorom a referenciou pre podobné dohody s inými štátmi," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), ktorý v čase záverečných rokovaní viedol zasadnutia ministrov obchodu a hospodárstva EÚ a zúčastnil sa spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) na slávnostnom podpise dohody.zdôraznil šéf rezortu hospodárstva.Po siedmich rokoch od platnosti dohody má dôjsť k úplnému odstráneniu ciel na produkty vyvážané z EÚ do Kanady. Dohoda uľahčí vstup európskych firiem na trh Kanady a vytvorí lepšie podmienky na rozvoj investícií a uplatnenie sa expertov z členských krajín, vrátane SR, ako aj v Kanade. Vzniknú nové príležitosti v oblasti obchodovania a investícií pre hospodárske subjekty EÚ aj Kanady.V dôsledku CETA sa odstránia clá, skončia sa obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami a poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov. Dohoda obsahuje aj záruky, aby hospodársky zisk v žiadnom prípade nedosahoval na úkor základných práv, sociálnych noriem, práva vlády na reguláciu, ochrany životného prostredia alebo zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.EÚ aj Kanada odstránia od prvého dňa jej vykonávania clá pre 98 % colných položiek, čo je najlepší výsledok, aký EÚ dosiahla v doterajších rokovaniach o dohodách o voľnom obchode. Clá v priemyselnom sektore budú plne liberalizované, z toho viac ako 99 % už od začatia uplatňovania dohody. To ušetrí exportérom z EÚ ročne na nevybratom cle asi 470 miliónov eur.Na Slovensko bude mať zmluva zrejme skôr nepriamy ekonomický dosah, pretože podiel obchodu s Kanadou na celkovom vývoze SR je menej ako pol percenta. Veľký význam však dohoda môže mať na úrovni EÚ, kde môžu vzniknúť nové pracovné príležitosti a prísť nové investície.Európsky parlament schválil dohodu 15. februára 2017, čím EÚ ukončila vnútorné schvaľovacie postupy a CETA sa môže začať predbežne uplatňovať. Nasledovať bude ratifikácia členskými štátmi, ktorá je potrebná na definitívne nadobudnutie platnosti dohody. V SR by sa mal ratifikačný proces začať na jeseň tohto roku.