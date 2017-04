Premávka električiek v úseku Blumentál - Vozovňa sa dočasne zmení

Kostol Blumentál v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - V Bratislave nebudú od soboty (29.4.) do pondelka (1.5.) v úseku Blumentál - Vozovňa Krasňany premávať električky. Na svojom webe o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) s tým, že výluka potrvá od soboty od 06.30 h do pondelka 22.00 h.Počas trvania dopravných obmedzení bude linka električiek číslo 3 z Petržalky po zastávku Blumentál bez zmeny trasy, ďalej cez Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú do Vozovne Jurajov dvor a späť po rovnakej trase.Linka číslo 5 z Dúbravky po zastávku Blumentál pôjde bez zmeny trasy, ďalej cez Vazovovu, Krížnu, Špitálsku a Námestie SNP. Od zastávky Kapucínska do Dúbravky budú električky tejto linky jazdiť po stálej trase.Linka číslo X3, električky náhradnej dopravy, budú zabezpečovať premávku v úseku Vozovňa Krasňany – Rača, Komisárky. Autobusová linka náhradnej dopravy číslo X3 bude zas zabezpečovať premávku v úseku Blumentál - Vozovňa Krasňany.DPB taktiež upozorňuje, že od utorka (2.5.) bude prebiehať oprava povrchu komunikácie na Dopravnej ulici v úseku dlhom 160 metrov, od zastávky Východné smerom do Rače v oboch smeroch. "informuje podnik.