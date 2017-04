Premenovanie Námestia hraničiarov v Petržalke je zatiaľ v nedohľadne

Námestie hraničiarov. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 30. apríla (TASR) – Možné premenovanie ulíc Námestie hraničiarov a Čapajevova ulica v bratislavskej Petržalke je stále v nedohľadne a mená ulíc ostávajú aj po vyše polroku bez zmeny. Myšlienku ich premenovania totiž opätovne ešte v auguste minulého roka otvorila mestská poslankyňa Iveta Plšeková na pietnom podujatí odhaľovania pamätníka 18-ročnému Hartmutovi Tautzovi. Išlo o obeť bývalého komunistického režimu, ktorý pred vyše 30 rokmi tragicky zahynul na československo-rakúskej hranici na úteku za slobodou. Odôvodnila to tým, že aj práve takouto zmenou by sa ľudia mohli ľahšie vyrovnať s minulosťou.Poukazuje pritom na to, že Námestie hraničiarov nesie názov po ľuďoch, ktorí slúžili na obranu socialistickej vlasti na hranici a zatýkali tých, ktorí sa snažili utiecť za slobodou. Po ďalšom vrahovi je podľa nej pomenovaná aj Čapajevova ulica. V tejto súvislosti preto spolu s Petržalským okrášľovacím spolkom podala na mestskú časť návrh na zmenu názvu oboch spomínaných ulíc.uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová.Komisia pritom podľa nej ešte v ten istý mesiac zaslala navrhovateľovi stanovisko, že nakoľko by sa predmetná zmena dotkla viac ako 2600 obyvateľov stoviek firiem, žiadajú o prieskum verejnej mienky v uvedených lokalitách.doplnila Platznerová.povedala na margo požiadavky komisie ešte koncom minulého roka Plšeková.Podobný návrh na premenovanie ulíc stroskotal už v minulosti, a to na tom, že podľa kompetentných by takéto zmeny priniesli nemalé problémy a boli by náročné, napr. pri vybavovaní nových dokladov. Na to poukázala miestna samospráva aj pri opätovnom otvorení témy. Podľa nej treba zohľadniť aj fakt, že každé premenovanie vyvolá následné zmeny v občianskych preukazoch, sídlach spoločností, označení budov, zásahy do grafikonu MHD, prekreslenie máp a podobne. To môže spôsobiť nemalé finančné a časové náklady zo strany obyvateľov, podnikateľov aj mestskej časti. Pozitívnym faktom by bolo aspoň to, že doklady by sa v takomto prípade vymieňali zadarmo.Ak je však potrebné vydať nový doklad, či už občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas alebo osvedčenie o evidencii vozidla, pri zmene nezavinenej občanom, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania, v takom prípade sa správny poplatok nevyberá.skonštatoval niekoľkokrát v tejto súvislosti starosta Vladimír Bajan.Podľa samosprávy však môže Petržalka takéto uznesenie prijať, ak bude v návrhu dostatočne zdôvodnené a preukázané, že pomenovania predmetného námestia a ulice odkazujú na vrahov a ľudí, ktorí konali proti ľudskosti a poslanci zároveň uznajú tento návrh ako opodstatnený. Konečné slovo ale bude mať bratislavské mestské zastupiteľstvo, petržalské miestne zastupiteľstvo môže takéto zmeny len odporučiť. Podobne ako v aktuálnom prípade, keď miestni poslanci na aprílovom rokovaní schválili premenovanie Starhradskej ulice na ulicu Ladislava Chudíka. Návrhom by sa mala zaoberať názvoslovná komisia na meste a následne aj mestské zastupiteľstvo.