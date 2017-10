PREMIÉR: A. Kiska mi o svojej kauze povedal sám

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) a predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na archívnej snímke. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. októbra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevie o "kauze prezidenta SR Andreja Kisku" z nelegálne získaných informácií od daňových či iných orgánov. Povedal to dnes na krátkom tlačovom brífingu na Úrade vlády v Bratislave. Kiska mal o svojich problémoch s daňami Ficovi povedať sám.uviedol Fico s tým, že má na to svedkov. Premiér je ochotný ísť s týmto tvrdením bez akéhokoľvek zaváhania aj na detektor lží.povedal Fico.Predseda vlády SR potvrdil, že nesúhlasil s návrhom, aby prezident SR menoval šéfa úradu na ochranu oznamovateľov. Dnes na to upozornila programová riaditeľka Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Fico sa ohradil voči tvrdeniu o politickom boji, na ktorý má byť podľa nej využívaná štátna moc.Wienk označil za prezidentovu známu. Fakt, že sa dnes na neho "hodila vina", označil za dohodu medzi ňou a prezidentskou kanceláriou.Programová riaditeľka z Aliancie Fair-play dnes v RTVS povedala, že Fico už začiatkom augusta, teda pred septembrovým anonymom, vedel o daňovej kontrole vo firme prezidenta SR Andreja Kisku. Uviedla tiež, že Fico o Kiskovom prípade hovoril počas pracovného rokovania k zákonu o oznamovateľoch korupcie, na ktorom sa zúčastnila, pretože bola členkou pracovnej skupiny k návrhu tohto zákona.K debate malo podľa nej dôjsť tak, že premiér nemal súhlasiť s tým, aby šéfa úradu na ochranu oznamovateľov menoval prezident. Fico mal Kisku označiť za nedôveryhodného a daňového podvodníka. Informácie chránené štátom sa podľa Wienk zneužívajú v politickom boji.