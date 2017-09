Premiér Abádí odmietol rozhovory o výsledkoch kurdského referenda

Na archívnej snímke Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad/Káhira 27. septembra (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí dnes vyhlásil, že Bagdad nebude s vládou autonómneho kurdského regiónu na severe krajiny rokovať o výsledkoch referenda o nezávislosti, ktoré sa tam konalo v pondelok.citovala Abádího iracká štátna televízia.Prvé výsledky ukazujú, že drvivá väčšina obyvateľov irackého Kurdistanu hlasovala v referende za nezávislosť, uviedli kurdskí činitelia. Podľa ich slov však hlasovanie, ktorého výsledok nie je právne záväzný, nepovedie automaticky k vyhláseniu nezávislosti, ale k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Regionálna vláda irackého Kurdistanu dnes oznámila, že odmietla ultimátum ústrednej irackej vlády, ktorá jej nariadila odovzdať kontrolu nad medzinárodnými letiskami na území regiónu.Iracký premiér Hajdar Abádí v utorok kurdskej regionálnej vláde pohrozil, že musí do piatka odovzdať letiská v Arbíle a Sulajmáníji federálnym orgánom, inak nariadi zákaz všetkých priamych medzinárodných letov do Kurdistanu.Letecké spoločnosti z Egypta a Libanonu dnes oznámili, že od piatka na žiadosť Irackého úradu civilnej leteckej dopravy pozastavia všetky lety do irackého Kurdistanu.Aerolínie EgyptAir zrušia tri lety týždenne, ktoré v súčasnosti prevádzkujú medzi Káhirou a Arbílom, hlavným mestom irackého Kurdistanu.K dočasnému ukončeniu letov do Arbílu pristúpi aj libanonská spoločnosť Middle East Airlines (MEA), uviedol jej predstaviteľ pre agentúru DPA.