Premiér Abe vzdal úctu obetiam náletu na Pearl Harbor

Japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honolulu 28. decembra (TASR) - Prezident USA Barack Obama a japonský premiér Šinzó Abe učinili v utorok na poludnie miestneho času návštevu americkej letecko-námornej základne Pearl Harbor-Hickam v tichomorskom federatívnom ostrovnom štáte Havaj. Spoločne si tam uctili pamiatku obetí útoku Japoncov spred 75 rokov.Štátnici zavítali aj do pamätníka postaveného nad potopeným vrakom bojovej lode USS Arizona, ktorá je zároveň hrobom 1102 námorníkov. Abe sa za prekvapivý letecký útok zo 7. decembra 1941 neospravedlnil, padlým americkým vojakom však počas svojej prelomovej návštevy tohto pietneho miesta prejavil "".uviedol Abe, pričom varoval pred opakovaním podobných hrôz. Abe sa stal prvým japonským premiérom, ktorý navštívil pamätník potopenej lode.Japonské sily napadli Pearl Harbor bombardovacími lietadlami, torpédovými bombardérmi a bojovými stíhačkami so zámerom zničiť americkú námornú silu v Pacifiku. Keďže sa útok stal bez vyhlásenia vojny a varovania, bol na Tokijskom procese v roku 1946 vyhlásený za vojnový zločin. Celkovo pri ňom zahynulo 2403 Američanov.Po útoku vypovedali USA cisárskemu Japonsku vojnu a neskôr sa aktívne zapojili do druhej svetovej vojny. Abeho cesta prišla sedem mesiacov po tom, ako sa Obama stal prvým úradujúcim prezidentom USA, ktorý navštívil pamätník obetiam amerického jadrového náletu na japonské mesto Hirošima zo 6. augusta 1945.