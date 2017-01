PREMIÉR : Bol by som najradšej, keby U.S. Steel zostala v Košiciach

Na snímke výrobné priestory spoločnosti U. S. Steel v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Košice 25. januára (TASR) - Vláda je informovaná o situácii v U. S. Steel priamo od amerického vlastníka tejto oceliarskej spoločnosti. Potvrdil to po dnešnom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD). Informácie, ktoré sa dostávajú von z rokovaní o možnom predaji oceliarskeho gigantu, však nechce komentovať." povedal Fico.Prístup spoločnosti U. S. Steel je podľa neho korektný a o situácii v súvislosti s predajom sú informovaní. "Po druhé platí, že nám veľmi záleží, aby výroba zostala v Košiciach, pretože je to významný strategický podnik, ktorý na seba viaže tisíce ľudí nielen priamo. Je to firma, ktorá ovplyvňuje množstvo subdodávateľov a celkový kultúrny, športový a sociálny život v Košiciach. Po tretie ak bude definitívne známe, že U. S. Steel odchádza a chce túto spoločnosť predať niekomu inému, potom môžeme my začať rokovať a nevylučujem, čo sme už niekoľkokrát povedali, žeby sa štát možno pokúsil o nejaký balík akcií. Nikto nám nedá väčšinový balík akcií, ale pokúsime sa možno vložiť nohu do tejto spoločnosti," podčiarkol premiér.Ako ďalej skonštatoval, bude veľmi záležať od rokovaní, pretože takáto veľká firma nevie fungovať bez štátu. "tvrdí Fico.K otázke o cene, za ktorú chce americký vlastník železiarne predať, Fico uviedol, že to nie je v jeho rukách, pretože ide o súkromného vlastníka. "vysvetlil.Pri U. S. Steel chcú podľa jeho slov využiť situáciu a postupovať ako v prípade iných spoločností. "" dodal Fico.Podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vojtecha Ferencza pre štát, ako aj rezort hospodárstva sú dôležité v tomto prípade dva aspekty.skonštatoval.Predák košických hutníckych odborárov Mikuláš Hintoš v utorok (24.1.) pre TASR potvrdil, že košické železiarne sú na predaj. Bližšie informácie o konkrétnych krokoch vedenia spoločnosti a potenciálnom záujemcovi však nemajú." uviedol pre TASR Hintoš.