Premiér: Budem sa snažiť, aby pracujúcich za minimálnu mzdu bolo menej

Na snímke vľavo predseda Českomorovskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula, uprostred predseda vlády SR Peter Pellegrini a vpravo predseda Konfederácie odborových zväzov Jozef Kollár prichádzajú na oslavy Sviatku práce pod názvom Spoločný Prvý máj slovenských a českých odborov 2018 v areáli Budatínskeho hradu 1. mája 2018 v Žiline. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 1. mája (TASR) - Budem sa snažiť, aby počet ľudí robiacich za minimálnu mzdu každoročne klesal. Vyhlásil to v utorok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pri príležitosti prvomájových spoločných osláv slovenských a českých odborárov v Žilina na Budatínskom hrade v súvislosti s ich výhradami, ktoré sa týkajú výšky miezd v Čechách a na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami.pripomenul ďalej premiér.Českí a slovenskí odborári v Budatíne kritizovali i výšky miezd, ktoré podľa nich nedosahujú tie v iných, najmä západných krajinách. Premiér v tejto súvislosti podotkol, že ich výhrady chápe a podľa svojich slov sa bude snažiť, aby počet ľudí robiacich za minimálnu mzdu každoročne klesal.Českí odborári spolu so slovenskými kolegami otvorili problém nízkej mzdy a jej približovania sa k starším členským krajinám Európskej únie aj na európskej úrovni, spomenul predseda Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár.vysvetlil.Slovenskí odborári v súčasnosti vedú diskusiu o zastropovaní veku odchodu do dôchodku.ozrejmil.Strop sa podľa premiéra bude hýbať na úrovni 64, možno 65 rokov.zdôraznil.Otázka zastropovania dôchodkov je jednou z tém na tripartite, ktorá je otvorená, premiér v tejto súvislosti podotkol, že ak sa nájde politická zhoda, sú schopní to otvoriť ešte v tomto volebnom období.reagoval Kollár.Odborári podľa neho však jedným dychom hovoria aj o takzvanom preddôchodku.uzavrel.