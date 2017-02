Premiér: Budeme presadzovať zvýšenie odpisov pri vede a výskume

Predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po návšteve Trenčína, 17. februára 2017 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 17. februára (TASR) – Vláda SR bude presadzovať, aby si spoločnosti, ktoré investujú do výskumu a vývoja, mohli odpísať až 50 % ako nákladovú položku. Po dnešnej návšteve trenčianskej spoločnosti Konštrukta – TireTech to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).zdôraznil premiér.Konštrukta – TireTech je podľa neho dobrým príkladom významného investovania do vedy a výskumu, čo jej umožňuje vyvíjať a vyrábať produkty, ktoré majú svetovú kvalitu.doplnil premiér.Spoločnosť Konštrukta – TireTech, a. s., zamestnáva 310 ľudí, venuje sa vývoju a výrobe zariadení pre pneumatikársky priemysel. Odberateľmi vytlačovacích a strihacích liniek na polotovary pre výrobu pneumatík sú renomovaní svetoví výrobcovia pneumatík z Číny, Indie, Egypta, Európy, Kanady a ďalších krajín. Ročný obrat spoločnosti je asi 25 miliónov eur.