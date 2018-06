Premiér: Č. Hora či Srbsko by mali poznať rok možného vstupu do EÚ

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. júna (TASR) - Krajiny západného Balkánu by mali od EÚ dostať jasnú nádej, v akom časovom horizonte by sa mohli stať členmi Únie. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).povedal Pellegrini.Podľa jeho slov Slovensko aj V4 zastávajú názor, že ak hovoríme o rozširovaní EÚ, mali by sme minimálne naznačiť rok, kedy by sa Čierna Hora či Srbsko, ak splnia podmienky, mohli reálne stať súčasťou EÚ.Pellegrini priznáva, že v tomto máme iný názor ako niektoré krajiny Únie.dodal premiér.