Premiér chce vytvoriť zoznam všetkých výmer,na ktoré sa platia dotácie

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 23. apríla (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce vytvoriť zoznam všetkých výmer, na ktoré sa platia dotácie. Zoznam by mal byť verejný a mal by prispieť k väčšej verejnej kontrole v tejto oblasti. Predseda vlády SR to zdôraznil v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.spresnil Pellegrini s tým, že chce požiadať ministerstvo poľnohospodárstva o takýto prehľad.Zoznam by mal byť verejný a podľa premiéra sa tým poukáže na mnoho nedostatkov systému.skonštatoval.Zároveň poukázal na to, že určitá skupina ľudí nie je povinná poskytovať štatistiky.zhodnotil Pellegrini. Podľa jeho slov by mohol byť zoznam hotový do konca mája a plánuje o tom rokovať aj s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou (nominantka SNS).Dodal, že toto opatrenie podľa neho poukáže na množstvo problémových subjektov, ktoré dotácie berú a na pôde nič neprodukujú.priblížil premiér.