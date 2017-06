Premiér Čiernej Hory obvinil Rusko z primitívneho správania sa

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 1. júna (TASR) - Čiernohorský premiér Duško Markovič obvinil v utorok Rusko z "deštruktívneho a primitívneho" správania sa v súvislosti s vykázaním politika tejto balkánskej krajiny, ktorý počas víkendu cestoval cez Moskvu do Bieloruska. V súvislosti s týmto incidentom zdôraznil, že Čierna Hora sa nevzdá svojho prozápadného smerovania.vyjadril sa Markovič na pôde parlamentu v Porgorici.dodal Markovič na adresu Ruska.Markovič sa podľa vlastných slov dopočul, že Moskva zostavilazoznam Čiernohorcov, ktorí nesmú cestovať na územie Ruska. Čiernohorské médiá uviedli, že tento zoznam obsahuje približne 70 mien. Hovorkyňa ruského veľvyslanectva v Čiernej Hore však tieto informácie označila za nepodložené.Na postup Ruska voči poslancovi čiernohorského parlamentu Miodragovi Vukovičovi reagovala Podgorica v pondelok protestnou diplomatickou nótou. Vukovičovi podľa vlastných slov znemožnili po prílete do Moskvy prestúpiť na iné lietadlo, zadržali ho ako nežiaducu osobu a prinútili ho vrátiť sa do vlasti.Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že spomínaný poslanec patrí medzi tých, ktorým Rusko zakázalo vstup na svoje územie, reagujúc tak na pripojenie sa balkánskej krajiny k sankciám medzinárodného spoločenstva voči Moskve.Čierna Hora sa v júni stane 29. členskou krajinou NATO, čo v Moskve vyvoláva nevôľu. Podgorica tvrdí, že Rusko stojí za októbrovým neúspešným pokusom o štátny prevrat v Čiernej Hore, čo však Moskva opakovane poprela.