Premiér ČR B. Sobotka: Musíme rýchlo prijať euro

Brno 10. októbra (TASR) - Česká republika musí zostať v tvrdom jadre Európskej únie a čo najskôr, hneď ako to bude možné, prijať menu euro. Na pondelňajšom sneme českého Zväzu priemyslu a dopravy (SP ČR) v Brne to povedal premiér Bohuslav Sobotka. Podľa jeho slov iná cesta nie je. Informoval o tom dnes spravodajský portál Novinky.cz.Všetci politici, ktorí presadzujú vystúpenie ČR z Európskej únie, sú "blázni a poloblázni", vyhlásil tiež Sobotka.Zotrvanie v jadre EÚ, teda medzi ekonomicky silnými krajinami, pokladá premiér za jedinú alternatívu na zaistenie bezpečnosti a ekonomickej prosperity Česka.Česká republika nie je v eurozóne, čo Sobotka vníma ako neistotu do budúcnosti, dodali Novinky.cz.