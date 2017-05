Premiér ČR odmietol vymenovať na Babišovo miesto A. Schillerovú

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 15. mája (TASR) - Český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odmietol dnes vymenovať do čela ministerstva financií Alenu Schillerovú, ktorú navrhlo hnutie ANO. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.Súčasná námestníčka ministra financií Alena Schillerová, ktorá by mala podľa hnutia ÁNO nahradiť Andreja Babiša v ministerskom kresle, nemá podľa premiéra Sobotku potrebné predpoklady pre dobrý výkon funkcie, napísal spravodajský server Novinky.czSobotka požiadal ÁNO o urýchlené predloženie iného návrhu.O mene Babišovho nástupcu rokovali počas víkendu špičky ČSSD a hnutia ANO. To ponúklo Schillerovú ako rýchle riešenie vládnej krízy, teda možnosť pre prezidenta Miloša Zemana odvolať Babiša bez porušenia koaličnej zmluvy.