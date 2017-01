Premiér diskutoval s arcibiskupom o ekonomike i sociálnej politike

Predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) prijal bratislavského arcibiskupa - metropolitu Stanislava Zvolenského (vľavo) na Úrade vlády SR 2. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. januára (TASR) – V roku 2016 sa mimoriadne darilo slovenskej ekonomike, dosiahli sme historickú zamestnanosť a výrazný pokles nezamestnanosti, pričom tento rok nás čaká veľká téma, ako to ešte viac pretaviť do životnej úrovne ľudí. O týchto témach informoval slovenský premiér Robert Fico bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského na dnešnom stretnutí v Bratislave." uviedol po stretnutí premiér Fico.Rozhovor sa podľa neho niesol vo veľmi pokojnej novoročnej atmosfére." vyhlásil premiér.Keďže katolícka cirkev je dnes zriaďovateľom i mnohých stredných škôl, premiér ho informoval o záujme diskutovať o tom, ako ešte viac zosúladiť to, čo ponúkajú školy a čo na druhej strane potrebuje prax." zdôraznil premiér.Tému odluky cirkvi od štátu nazval premiér "" vo vzťahoch medzi štátom a katolíckou cirkvou. "" dodal.Verí, že v roku 2017 budú vzájomné vzťahy vlády a katolíckej cirkvi presne také isté, ako to bolo doteraz.Bratislavský arcibiskup Zvolenský označil stretnutie za zdvorilostné. "" povedal Zvolenský.Potvrdil, že téma odluky cirkvi od štátu nebola predmetom ich rozhovoru.