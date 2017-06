PREMIÉR: Dovoz pracovníkov zo zahraničia je krajným riešením

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. júna (TASR) – Slovensko pociťuje veľký nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vláda so sociálnymi partnermi musia hľadať riešenia tohto problému. Po dnešnom rokovaní Rady solidarity a rozvoja to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).vyhlásil na tlačovej konferencii.Opatrenia treba podľa neho rozdeliť na okamžité a dlhodobé. Predseda vlády podporuje rozhodnutie prijať exekučnú amnestiu. Vyčíslil, že toto opatrenie by mohlo uvoľniť asi 40.000 nezamestnaných.Mobilitu pracovnej sily majú zase podporiť návrhy z dielne ministerstva práce, ako je zvýšenie príspevku pri presťahovaní. Zmeniť by sa mala aj bytová politika. Nájomné byty by sa mali sústrediť viac do regiónov, kde sa zhromažďujú investori.K dlhodobejším opatreniam zaradil Fico tému vzdelávania.konštatoval. Tie podľa neho produkujú neuplatniteľných absolventov.Premiér avizoval, že o konkrétnych návrhoch a riešeniach budú členovia Rady solidarity a rozvoja diskutovať na jeseň.Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka pozitívne vníma Ficovo vyjadrenie, že nebude klásť administratívne prekážky prijímaniu zahraničných pracovníkov na slovenský trh, pokiaľ to aj firmy budú brať ako krízové riešenie.Konfederácia odborových zväzov SR nie je a priori proti dovozu zamestnancov z tretích krajín. „Ale určite budeme proti tomu, aby tu vznikol sociálny damping. Vždy je isté riziko, že takíto zamestnanci budú zneužití,“ upozornil jej prezident Jozef Kollár. Riziko vidí aj v kvalite takejto pracovnej sily.priblížil minister práce Ján Richter (Smer-SD).Práve na jeseň čaká Európsku úniu debata o sociálnych štandardoch, ktorá vyvrcholí samitom vo švédskom Göteborgu a prijatím vyhlásenia podobného charte sociálnych práv EÚ. Informoval o tom podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.poznamenal.V rámci diskusie o integrácii do jadra EÚ sa bude podľa Fica klásť veľký dôraz aj na sociálnu oblasť. Slovensko nechce byť iba prijímateľom rozhodnutí, ale chce ich formovať.zdôraznil premiér.