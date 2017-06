PREMIÉR: Eurozóna by sa mala viac zomknúť, chceme patriť k jej jadru

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. júna (TASR) - Eurozóna by sa mala ešte viac zomknúť, Slovensko chce patriť k jej jadru. Uviedol to dnes v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní Rady solidarity a rozvoja (RSR), ktorá sa zaoberala pozíciou SR v EÚ v nadväznosti na debatu o jej ďalšom smerovaní za účasti eurokomisára Maroša Šefčoviča a šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka.priblížil Fico. Užšia integrácia bude podľa neho znamenať aj veľmi citlivé rozhodnutia, napríklad v sociálnej či daňovej oblasti.Podľa Ficapodčiarkol premiér.Ak teda toto prehlbovanie spolupráce v rámci eurozóny má znamenať vytvorenie akéhosi jadra EÚ, je podľa neho ambíciou SR z tohto jadra nikdy nevypadnúť. "vyhlásil Fico.dodal Fico s tým, že ďalšia RSR sa bude konať 29. júna a bude riešiť sociálnu dimenziu ďalšej európskej integrácie.zhodnotil stretnutie minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.zhrnul minister.Lajčák vysvetlil, že dnešok je začiatkom procesu, v rámci ktorého bude definovaný mandát vlády v rokovaniach.doplnil.Šefčovič uviedol, že podobná diskusia, aká sa začala na Slovensku, by mala prebehnúť vo všetkých členských štátoch Únie.uviedol.Podpredseda EK uistil, že súčasťou diskusie budú aj témy sociálneho piliera, sociálnych práv a sociálnej konvergencie.zdôraznil Šefčovič.Rada solidarity a rozvoja je platformou pre diskusiu, hľadanie riešení a dohodu medzi zástupcami vlády SR a predstaviteľmi sociálnych partnerov, cirkví a odborných inštitúcií pri príprave rozhodnutí týkajúcich sa rozvoja celej spoločnosti.