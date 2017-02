PREMIÉR FICO: Koalícia chce viac hovoriť o poslaneckých návrhoch

Na snímke zľava predseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko, premiér a predseda Smer-SD Robert Fico a podpredseda parlamentu a predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR – Jakub Kotian Na snímke zľava predseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko, premiér a predseda Smer-SD Robert Fico a podpredseda parlamentu a predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Lídri vládnej trojky Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd chcú do budúcna podstatne viac skúmať a sledovať obsah koaličných poslaneckých návrhov zákonov, ktoré prichádzajú do parlamentu. Povedal to premiér a šéf Smeru-SD Robert Fico. Práve tento týždeň v parlamente neuspel so svojou novelou zákona o Košiciach poslanec a primátor Richard Raši (Smer-SD). Jeho právna norma mala uľahčiť zredukovanie počtu mestských časti metropoly východu."Ešte predtým, ako návrh koaličného poslanca pôjde do parlamentu, očakávame od poslancov, aby sme neobmedzili ich zákonodarnú iniciatívu, komunikáciu s príslušným ministrom, ale najmä naše rozhovory. Aby nedochádzalo k problémom vo vzájomnej komunikácii," vysvetlil Fico.Rašiho návrh podporili všetci prítomní poslanci Smeru-SD aj SNS, viacerí poslanci Mostu-Híd sa však buď zdržali, alebo nehlasovali. Novela napokon neprešla do druhého čítania o jediný hlas. Raši hovoril o sklamaní. Novelu bol podľa svojich slov predstaviť aj na poslaneckom klube Mostu-Híd. "Mrzí ma to, urobil som, čo sa dalo," povedal.Líder Mostu-Híd Béla Bugár pre TASR reagoval, že hlasovanie o košickom zákone bolo o 11.00 h a Raši prišiel na klub Mostu-Híd lobovať len pol hodinu predtým. "Musí to byť tak, že ak niekto podáva návrh, už v tom momente by mal komunikovať. Nie je dobré to takto siliť," zdôraznil Bugár.Podľa jeho slov ak niekto chce niečo presadiť, musí komunikovať aj s príslušným rezortným ministrom, ale aj s poslaneckými klubmi. "To je v koaličnej zmluve, to ide automaticky. Ale ak je niečo navyše, tak stačí, že jediný klub to nechce a nemá šancu to prejsť. Hovoríme to aj opozícii, že ak niečo chcú, musia rokovať s príslušným ministrom. Ale nie krátko pred hlasovaním," zdôraznil.Bugár, ktorý sa pri hlasovaní o Rašiho novele zdržal, to vysvetľuje tým, že ak už sa hovorí o mestských častiach, týka sa to aj Bratislavy a dalo by sa to riešiť spolu. "Je možné do budúcna podať návrh, kde by bola zahrnutá aj Bratislava. Je to ale na rozhodnutí pána Rašiho. My sme s ním už hovorili a on to pochopil," uzavrel Bugár.Raši však po hlasovaní rozhodnutiu poslancov Mostu-Híd nerozumel. "Prekvapilo ma, že bez racionálneho zdôvodnenia nepodporili návrh zákona viacerí poslanci strany Most-Híd. Spôsobili tak zakonzervovanie súčasného stavu, čiže 22 mestských častí s 22 starostami, s poslancami 22 miestnych zastupiteľstiev a s aparátmi 22 miestnych úradov. Som presvedčený, že Košičania očakávajú zmenu a zredukovanie výdavkov na financovanie neúmerne vysokého počtu mestských častí, ktoré stoja ročne 7,6 milióna eur, 1,8 milióna eur dostávajú každý rok volení zástupcovia v mestských častiach a 5,8 milióna eur sú každoročné výdavky na chod miestnych úradov," argumentoval.