Premiér Fico kondoluje pozostalým obetí z ruského lietadla

Vo svojom mene i v mene celej vlády Robert Fico vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým obetí i celému ruskému ľudu.BRATISLAVA 25. decembra - Predseda vlády SR Robert Fico vyjadril sústrasť v súvislosti s dnešným leteckým nešťastím v ruskom Soči. Premiér poslal sústrastný telegram prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi.Vo svojom mene i v mene celej vlády Robert Fico vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým obetí i celému ruskému ľudu, agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová.

"S hlbokým zármutkom som prijal správu o tragédii lietadla v ruskom Soči, na palube ktorého cestovala takmer stovka ľudí, medzi inými aj členovia legendárneho súboru Alexandrovci. Vyjadrujem nesmiernu ľútosť nad každou ľudskou obeťou," uviedol predseda vlády v kondolenčnom telegrame."Osobne som poznal umeleckú činnosť Alexandrovcov, ktorí pravidelne hosťovali aj na Slovensku. Je veľkou stratou pre ruskú kultúru, že prichádza o mnohých členov tohto významného umeleckého súboru, ktorý je už dlhé roky veľvyslancom ruskej kultúry a jednou z jej vlajkových lodí. Je mi to veľmi ľúto," zdôraznil premiér.Dopravné lietadlo Tu-154 ruského ministerstva obrany s 92 ľuďmi na palube sa zrútilo dnes nadránom do Čierneho mora. Stroj prepravujúci najmä členov armádneho umeleckého súboru Alexandrovci sa stratil z obrazoviek radarov približne o 05:40 moskovského času (03:40 SEČ), iba niekoľko minút po štarte z letiska známeho prístavného a kúpeľného mesta Soči. Jeho trosky následne lokalizovali v pobrežných vodách Čierneho mora, kde už medzičasom našli aj telá viacerých obetí tejto havárie. Lietadlo smerovalo do sýrskej provincie Lázikíja a riadil ho skúsený pilot.Pilot Roman Volkov bol podľa rezortu obrany zaradený do tzv. prvej triedy spôsobilosti a nalietaných mal vyše 3000 hodín. Lietadlo prešlo plánovanou údržbou naposledy v septembri 2016. Niekoľko hodín po začatí pátracej operácie na mori ministerstvo obrany oznámilo, že nenašli nikoho živého. Príčina havárie za priaznivých poveternostných podmienok je zatiaľ nejasná, podľa vyjadrenia predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť v hornej komore ruského parlamentu Viktora Ozerova je však vylúčené, že by mala súvislosť s terorizmom.V lietadle bola osemčlenná posádka a 84 cestujúcich. Medzi pasažiermi bolo viac ako 60 členov svetoznámeho súboru Alexandrovovci, ktorí mali v Sýrii absolvovať vystúpenie pre ruských vojakov, ako i deviati reportéri z troch ruských televíznych staníc, príslušníci armády a uznávaná humanitárna aktivistka, šéfka ruskej humanitárnej nadácie Spravodlivá pomoc, lekárka Jelizaveta Glinková. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pondelok 26. decembra štátny smútok za obete havárie.