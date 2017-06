Premiér Fico prijal tím SR 21, Hapal: Nervozita nebola na mieste

Predseda vlády SR Robert Fico (vľavo) prijal hráčov a členov realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Na snímke vľavo kapitán Adam Zreľák a vpravo tréner Pavel Hapal odovzdávajú dres premiérovi 27. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Predseda vlády SR Robert Fico (vľavo) prijal hráčov a členov realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Na snímke vľavo kapitán Adam Zreľák a vpravo tréner Pavel Hapal odovzdávajú dres premiérovi 27. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) - Premiér Robert Fico prijal v utorok na Úrade vlády SR predstaviteľov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a národného mužstva do 21 rokov. Poďakoval im za reprezentáciu krajiny na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku, kde Slovensko obsadilo piate miesto a tesne mu unikol postup do semifinále."Berte toto krátke stretnutie ako moje skromné poďakovanie za to, čo ste urobili pre Slovensko. Chcem povedať, že som veľký fanúšik futbalu a nenechal som si ujsť vaše zápasy. Dokonca počas zasadnutia Európskej rady som pozeral zápas, stále som odbiehal, najmä švédsky premiér bol nervózny, lebo cítil, že sa niečo deje. Veľmi ma mrzí, čo sa stalo v zápase medzi Talianskom a Nemeckom. To sú podrazy, na ktoré musí byť človek v živote niekedy pripravený. Chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval zväzu za konštruktívnu prácu, ktorú robí, pretože cítiť, že máme ďalšiu generáciu chlapcov, čo bude robiť radosť Slovensku a slovenskému futbalu," prihovoril sa Fico.Na stretnutí sa zúčastnili prezident SFZ Ján Kováčik, viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník, generálny sekretár Jozef Kliment, poradca pre legislatívno-právne otázky Jaroslav Rybánsky, technický riaditeľ Ján Greguš a junior PR manažér Peter Zeman. Dvadsaťjednotku zastupovali z hráčov kapitán Adam Zreľák s Martinom Valjentom a z realizačného tímu tréner Pavel Hapal, jeho asistent Oto Brunegraf, kondičný tréner Peter Boďo, fyzioterapeut Martin Nozdrovický a technický vedúci Jakub Kojnok. Spoločne s premiérom ich privítali minister vnútra Robert Kaliňák a splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Dušan Galis. Hapal a Zreľák odovzdali Ficovi modrý reprezentačný dres Milana Škriniara s číslom 3."Bol som nervózny. Takéto stretnutia som nezažil s výnimkou jedného, keď nám po postupe Česka na EURO 1996 do Anglicka prišiel pogratulovať pán prezident priamo do kabíny. Nervozita nakoniec nebola na mieste, pretože to bolo príjemné prostredie. Chcel som sa poďakovať za podporu. Pán premiér sa zaujíma o futbal, videl takmer všetky zápasy, čo som bol prekvapený pri jeho nabitom programe. Som za to rád. Hovorili sme o futbale, prebehli aj žarty, bolo to fajn," povedal Hapal.Fico i Kováčik zaslali listy prezidentovi Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksanderovi Čeferinovi. Zareagovali na duel Talianska s Nemeckom (1:0), ktorého výsledok poslal do semifinále obe mužstvá z C-skupiny práve na úkor Slovenska. "Určite sme sklamaní, že tam nie sme. Sme však hrdí na to, čo sme predviedli. Už to je za nami, vrátili sme sa s hlavami hore. My to už neovplyvníme, ale sme radi, že máme aj takúto podporu. Ak bude UEFA chcieť niečo rozoberať, tak si sadnú. Nám to už nepomôže, takže to nechcem riešiť," uviedol Zreľák, ktorý vekovo nespadá do nového cyklu dvadsaťjednotiek.Hapal pokračuje na lavičke SR 21, jeho zverenci figurujú v druhej kvalifikačnej skupine spoločne so Severným Írskom, Albánskom, Estónskom, Španielskom a Islandom. Slovensko otvorí svoju púť 1. septembra v Estónsku, o štyri dni neskôr privíta doma Severné Írsko. "Všetci vnímali atmosféru, akú sme nabudili na Slovensku. Neskutočne si to vážim. V tom zápase (Taliansko - Nemecko, pozn.) som to necítil iba ja, ale aj ľudia na Slovensku a na štadióne, tí to dali jasne najavo už tam. Už by som sa k tomu nevracal, je to preč, sústredíme sa na novú kvalifikáciu a možno niekedy v budúcnosti to budeme môcť odčiniť," dodal český kouč.