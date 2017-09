Premiér Iraku Abádí vyzval Kurdov na zrušenie referenda o nezávislosti

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 20. septembra (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí vyzval autonómny región Kurdistan, aby zrušil sporné referendum o nezávislosti, ktoré sa má konať budúci týždeň v čase stupňujúceho sa napätia medzi Bagdadom a Arbílom. Informovala o tom dnes agentúra DPA.povedal Abádí novinárom v utorok neskoro večer. Dodal, že podľa Bagdadu by Kurdi mali radšej zrušiť referendum, než ho odkladať.Vyjadril sa tak niekoľko hodín po tom, ako prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání dal Bagdadu trojdňové ultimátum, aby predložil Arbílu dohodu, ktorá bude k plánovanému referendu dobrou alternatívou. Barzání tiež navrhol možnosť odkladu referenda naplánovaného na 25. septembra, ak bude s centrálnou vládou v Bagdade dosiahnutá dvojstranná dohoda.Bagdad opakovane odsúdil referendum ako protiústavné a iracký najvyšší súd v pondelok nariadil pozastavenie tohto ľudového hlasovania.Premiér Abádí vyzval Arbíl, aby sa zapojil do "serióznych rokovaní" s Bagdadom s cieľom vyriešiť dlhodobé problémy ohľadom tržieb za ropu a sporných území. Jednostranná zmena hraníc silou by otvorila dvere krviprelievaniu, dodal.Referendum sa má konať nielen v Kurdistane, ale aj v niektorých sporných oblastiach vrátane provincie Kirkúk bohatej na ropu. Tá je domovom Turkménov, Arabov, Kurdov i kresťanov.Referendum tiež vystrašilo susedov Iraku - Turecko, Irán a Sýriu -, ktoré sa obávajú, že hlasovanie povzbudí ich vlastné kurdské menšiny, aby sa snažili o odtrhnutie.USA vyzvali Kurdistan, aby odvolal referendum pre obavy z vyvolania regionálnych nepokojov a z odvrátenia pozornosti od súčasných bojov s extrémistami z Islamského štátu v Iraku a v Sýrii.