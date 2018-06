Premiér Madagaskaru odstúpil so zámerom ukončiť politickú krízu

Olivier Mahafaly Solonandrasana. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Antananarivo 4. júna (TASR) - Madagaskarský premiér Olivier Mahafaly Solonandrasana odstúpil v pondelok zo svojej funkcie v súlade s rozhodnutím súdu, ktorý nariadil vytvorenie novej vlády národného porozumenia so zámerom ukončiť politickú krízu v tejto ostrovnej africkej krajine. Jeho odstúpenie umožní prezidentovi Herymu Rajaonarimampianinovi vybrať nového premiéra v spolupráci s opozíciou, informovala agentúra Reuters.Rajaonarimampianina totiž v máji odobril volebný zákon, na základe ktorého sa môže o post premiéra uchádzať hlavný opozičný kandidát Marc Ravalomanana. Legislatíva vyvolala pouličné nepokoje s tragickou bilanciou. Ústavný súd nariadil prezidentovi rozpustiť vládu a vymenovať nového premiéra, ktorý bude mať podporu všetkých politických strán.povedal Solonandrasana novinárom. Opozícia požadovala jeho odstúpenie niekoľko týždňov.Súd dal prezidentovi na vytvorenie vlády národnej jednoty lehotu do 12. júna. Keď najvyšší predstaviteľ krajiny vymenuje nového ministerského predsedu, ten bude mať za úlohu sformovať novú vládu do siedmich dní, približuje agentúra DPA.Solonandrasanova rezignácia prichádza štyri dni po tom, ako tamojší minister obrany Béni Xavier Rasolofonirina pohrozil vojenským prevratom, ak sa vláda nebude riadiť súdnym rozhodnutím nájsť spoločného kandidáta na premiéra.Madagaskar napriek svojim bohatým zásobám niklu, kobaltu, zlata, uránu a iných nerastov patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Štátny prevrat v roku 2009 odstrašil zahraničných investorov.