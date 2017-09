PREMIÉR: Maďarsko urobilo opatreniami na hranici veľmi dobrú robotu

Na archívnej snímke zo 16.9.2016 protestujú migranti na hraničnom bode Horgoš 2 na maďarsko-srbskej hranici. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava 6. septembra (TASR) – Maďarsko svojimi opatreniami na schengenskej hranici urobilo veľmi dobrú robotu. Uviedol to dnes premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na krok predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána. Ten sa obrátil listom na predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera, aby Európska únia v rámci európskej solidarity prispela Maďarsku polovicou na doterajšie náklady na ochranu južnej hranice pred migrantmi.Fico na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády odpovedal, že sa“ ocenil Fico kroky južného suseda počas migračnej krízy.zdôraznil slovenský premiér.Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) v súvislosti s požiadavkou Maďarska kritizoval nerovnomerné rozdeľovanie zdrojov určených na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie.poukázal.Slovensko podľa slov Kaliňáka bude podporovať myšlienku opätovnej zmeny pomeru medzi suchozemskými a morskými hranicami z pohľadu príspevku Európskej únie.doplnil.Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa obrátil listom na predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera, aby Európska únia v rámci európskej solidarity prispela Maďarsku polovicou na doterajšie náklady na ochranu južnej hranice pred migrantmi. V Budapešti to oznámil minister riadiaci úrad vlády János Lázár.Podľa agentúry MTI Lázár pripomenul, že Maďarsko minulo na ochranu hraníc doposiaľ 800 miliónov eur. Zdôraznil, že v rámci európskej solidarity by bolo potrebné hovoriť aj o otázke ochrany hraníc, pričom solidarita by sa mala prejaviť aj v praxi.Prvú líniu plota na 175 kilometrov dlhej hranici so Srbskom dokončilo Maďarsko vlani v septembri. Vláda vo februári nariadila posilniť ochranu hraníc vybudovaním druhej línie na južných hraniciach krajiny. Na plot zo žiletkového drôtu, ktorý dokončili v máji, a na vybudovanie viacerých tzv. hotspotov pri hranici vyčlenil kabinet 38 miliárd forintov (122,6 milióna eur). Ďalšie výdavky sa týkali samotnej ochrany hraníc a výcviku príslušných zložiek.Vláda premiéra Orbána, ktorá bola doteraz kritizovaná z Bruselu, že v otázke migrácie nie je solidárna, tvrdí, že pred migrantmi chráni nielen seba, ale aj Európu.