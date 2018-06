Premiér: Mali by sme vytvárať tlak na tých, ktorí sa zamestnať nechcú

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 25. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Vláda by sa mohla zaoberať myšlienkou krátenia, resp. pozastavenia dávky v nezamestnanosti pre ľudí, ktorí sa nebudú chcieť dlhodobo zamestnať. Naznačil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po odchode z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady, ale aj minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).poznamenal Pellegrini.Vláda spolu so zamestnávateľmi totiž musí v súčasnosti riešiť problém s nedostatkom ľudí. Podľa premiéra sa to dá urobiť viacerými spôsobmi. Jednou z možností by bolo práve sprísnenie poskytovania sociálnych dávok pre tých, ktorí nechcú robiť, ale aj motiváciou tých, ktorí za prácou dochádzajú do zahraničia, aby sa vrátili naspäť na Slovensko.myslí si Pellegrini.Zároveň upozornil, že niektoré krajiny už pristúpili k sprísneniu poberania dávok.poznamenal Pellegrini. Podľa neho pre ľudí môže byť motiváciou aj zvyšovanie minimálnej mzdy. Minimálna mzda bude podľa jeho slov budúci rok opäť o niečo vyššia a otvára rozdiel medzi tým, koľko dostane človek, keď je na sociálnych dávkach a koľko dostane, keď pracuje.dodal Pellegrini.Aj podľa Žigu sú na Slovensku už oblasti, kde nezamestnanosť už nie je, a potom sú regióny, kde je vyššia a do ktorých sa snaží vláda pritiahnuť investorov. Upozornil na to, že na Slovensku je približne 150.000 nezamestnaných a zároveň možno 100.000 voľných miest.uviedol Žiga. Riešením by možno tiež bolo, ak by títo ľudia dostali lehotu troch mesiacov, počas ktorých, ak sa nezamestnajú, tak im štát nebude platiť dávku.