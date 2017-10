Premiér Mark Rutte má po siedmich mesiacoch v rukách koaličnú dohodu

Líder Ľudovej strany za slobodu a demokraciu Mark Rutte . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 10. októbra (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte podpísal dnes dohodu o vytvorení novej vlády, čím sa ukončili niekoľkomesačné rokovanie medzi štyrmi politickými stranami. Holandská politická scéna sa týmto krokom zároveň dostala do pravicového spektra, píše agentúra Reuters.Koaličné rokovania trvali sedem mesiacov a boli v Holandsku najdlhšími od druhej svetovej vojny, pričom prekonali i doterajší rekord krajiny z roku 1977. Parlamentné voľby sa konali 15. marca.Novú koalíciu bude tvoriť Rutteho liberálna Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD), progresívna strana Demokrati 66, umiernená Kresťanskodemokratická výzva (CDA) a konzervatívna Kresťanská únia (CU).Ich predstavitelia rokovali najmä o otázkach migrácie, daní, interrupcií, eutanázie, sobášov osôb rovnakého pohlavia či euromeny. Marcovým voľbám dominovala migrácia; protiislamská a nacionalistická Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa v nich skončila ako druhý najsilnejší subjekt.povedal dnes Rutte novinárom po záverečnom stretnutí.Líder VVD bude od roku 2010, keď sa ujal moci, predsedať už svojej tretej vláde. Rutte začne vymenúvať členov kabinetu ešte tento týždeň, pričom nová vláda by mala byť vymenovaná koncom tohto mesiaca.Hoci vzniknutá koalícia nezahŕňa Wildersovu stranu, je výrazne pravicovejšia než Rutteho predchádzajúca vláda so Stranou práce (PvdA). Všeobecne sa očakáva, že jej programovými prioritami bude zníženie daní a národná identita.Nová koalícia bude mať v rozdrobenom 13-stranovom a 150-člennom parlamente iba najtesnejšiu možnú väčšinu. Jej schopnosť zotrvať celé štvorročné funkčné obdobie bude pre Rutteho predstavovať dosiaľ najnáročnejšiu skúšku.