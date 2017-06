PREMIÉR: Ministerke L. Žitňanskej ponúkam plnú podporu

Predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. júna (TASR) - Situácia okolo voľby člena Súdnej rady SR, pri ktorej má ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) zásadný problém s kandidatúrou Moniky Jankovskej (nom. Smeru-SD), štátnej tajomníčky rezortu justície, nie je spor. Tvrdí to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý ponúka Žitňanskej podporu, ako mala doteraz. Žitňanská hrozila demisiou, ak by bola Jankovská zvolená. Voľbu poslanci presunuli z júnovej schôdze na september.vyhlásil Fico v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.V Súdnej rade by sa podľa neho mali pohybovať ľudia,. Súdnictvo podľa premiéra potrebuje zásadné zmeny. Fico je za dohodu. Jej základom má byť podľa jeho slov nastavenie toho,Premiér sa zároveň odmieta vyjadrovať ku kotlebovcom, nechce im robiť reklamu. Mieni riešiť, prečo majú podporu napríklad v Ostrom Grúni a Kľaku, ktoré nacisti v roku 1945 vypálili. Premiér nepovažuje za dobré, že myšlienky fašizmu a extrémizmu majú v tomto prostredí podporu.povedal s tým, že chce ľuďom vysvetľovať, čo sa udialo.V reakcii na otázku, či extrémistom nepomáha aj neriešenie korupcie spájané s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD), policajným prezidentom Tiborom Gašparom a špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, premiér toto spájanie odmietol.pýta sa premiér a zopakoval, že majú jeho dôveru. Dodal, že opozícia neustále obviňuje bez dôkazov, čo on odmieta. V súvislosti s korupciou spomenul odsúdenie jedného sudcu za úplatkárstvo či chytenie niektorých starostov a primátorov.Premiér pripomenul protikorupčné opatrenia jeho vlády ako protischránkový zákon, prípravu zákona o ochrane oznamovateľov korupcie či zriadenie odboru prevencie korupcie úradu. Žiada, aby sa neprehlbovalo negatívne vnímanie v spoločnosti bez dôkazov.podotkol a súčasne vyzdvihol klesajúcu nezamestnanosť či historicky najvyššiu zamestnanosť.Odmietol zároveň, že by sa v koalícii rozprávali o poste šéfa Ústavu pamäti národa. Pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS uviedol, že každá voľba v Národnej rade SR je politická. Túto personálnu otázku zveril parlamentu bývalý minister kultúry Daniel Krajcer za vlády Ivety Radičovej. V reakcii na zámer súčasného šéfa rezortu Mareka Maďariča (Smer-SD) presunúť voľbu šéfa RTVS z parlamentu na zbor voliteľov Fico uviedol, že o prípadnom okresávaní právomoci parlamentu treba diskutovať.