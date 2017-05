PREMIÉR: Moja vláda bude podporovať ďalší rozvoj jadrovej energetiky

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Praha/Bratislava 23. mája (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) si nevie predstaviť slovenskú energetiku bez jadra. Je podľa neho dôležité pre energetickú bezpečnosť, keďže podiel výroby jadrovej elektriny bol na Slovensku v uplynulom roku na úrovni takmer 55 %. To zaraďuje Slovensko medzi krajiny s najvyšším podielom elektriny vyrobenej v jadrovoenergetických zariadeniach vo svete.zdôraznil predseda vlády na dnešnej tlačovej konferencii v Prahe, ktorá sa konala v rámci 12. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF).Jadrová energetika je podľa Fica súčasne aj zdrojom výroby elektrickej energie, ktorý napĺňa ciele v ochrane klímy." dodal premiér.Jadro súčasne podľa neho predstavuje pre Slovensko aj obrovské výhody v porovnaní s inými krajinami. Ak sa dostavia tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach, Slovensko bude krajinou, ktorá je schopná významného exportu elektrickej energie.Aj podľa predsedu vlády Českej republiky Bohuslava Sobotku prispieva využitie jadra k tomu, aby sa v krajine dosiahli klimatické ciele. Teda, aby sa znižovali emisie skleníkových plynov.dodal Sobotka.Súčasne potvrdil zámer českej vlády veľmi intenzívne pracovať na výstavbe nového jadrového bloku v jadrovej elektrárni Dukovany.avizoval český premiér. Výstavba sa v súčasnosti podľa jeho slov pripravuje, momentálne prebieha medzinárodné posudzovanie jej vplyvov na životné prostredie, ktoré by malo trvať približne dva roky.Čo sa týka slovenského projektu výstavby nového bloku v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach, po technickej stránke je podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) v zásade pripravený. Momentálne však podľa neho nie sú ekonomické podmienky vhodné na to, aby sa spustil.vysvetlil Žiga.V prípade výstavby tretieho a štvrtého bloku v jadrovej elektrárni Mochovce premiér zdôraznil, že plná zodpovednosť je na talianskej spoločnosti Enel.