PREMIÉR: Mojou úlohou je garantovať, že táto krajina pôjde ďalej

Predseda vlády SR Robert Fico (v strede) navštívil ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby s ministrom Miroslavom Lajčákom (vpravo) hovoril o zahraničnopolitických otázkach, najmä o formovaní jadra EÚ a postavení Slovenskej republiky v tomto procese. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Bratislava 15. augusta (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemôže súhlasiť s pokusmi za každú cenu destabilizovať túto krajinu. Nemôže tiež súhlasiť s rôznymi názormi o predčasných voľbách, lebo to by bol koniec akýchkoľvek nádejí na udržanie sa Slovenska v jadre EÚ. Vyhlásil to dnes na pôde ministerstva zahraničných vecí v odpovedi na novinárske otázky, či pod vplyvom vládnej krízy prichádzajú do úvahy aj predčasné parlamentné voľby. Zároveň avizoval, že ďalší postup sa dohodne na Koaličnej rade.Fica mrzí, že sa v poslednom čase objavilo obrovské množstvo klamlivých a nepravdivých informácií, ktorých cieľom je destabilizovať.odkázal.Premiér je presvedčený, že sami seba si nevážime ako krajinu.poznamenal.Novinárov Fico vyzval, aby ho neťahali do svojich žabomyších vojen. "dodal premiér.Koaličná rada, ktorá sa mala uskutočniť dnes večer, nebude, lebo to nie je potrebné, keďže došlo k vzájomným konzultáciám lídrov. Potvrdila to dnes hovorkyňa premiéra Fica Beatrice Szabóová. Podľa jej slov sa predsedovia vládnych politických strán Smer-SD, Most-Híd a SNS Robert Fico, Béla Bugár a Andrej Danko po pondelkových (14.8.) a dnešných konzultáciách dohodli na riadnom priebehu a na schválení programu zasadnutia vlády SR, ktoré sa uskutoční v stredu. Dohodli sa aj na časovom harmonograme prípravy dodatku ku Koaličnej zmluve s osobitným zreteľom na ďalšie priority Programového vyhlásenia vlády SR.informovala.Vládna koalícia v posledných dňoch riešila krízu, ktorá vypukla po tom, čo Danko v pondelok (7.8.) oznámil vypovedanie koaličnej zmluvy. Následne sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd na doteraz poslednom rokovaní Koaličnej rady zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny.Po tejto zhode sa dostali cez médiá von požiadavky SNS. Odkazovanie cez médiá kritizujú viacerí predstavitelia koalície. Medzi požiadavkami SNS je napríklad 13. a 14. plat, zavedenie štátnych aeroliniek, podpora kúpeľníctva, ale aj to, aby sa ministri nevyjadrovali k práci kolegov.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Tí to odmietajú. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.