PREMIÉR: Myšlienka 13. platu je mi sympatická

Bratislava 29. apríla (TASR) - Myšlienka 13. platu, s ktorou prišla nedávno SNS, je predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) veľmi sympatická. Zatiaľ ale nie je celkom aktuálna.povedal Fico v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Pripomenul, že jeho strana dlhodobo hovorí o potrebe zvyšovania miezd na Slovensku.Najskôr chce riešiť zmeny v pracovných podmienkach, ktoré plánuje predstaviť v pondelok 1. mája. Téma povinného 13. platu je podľa neho veľký zásah a musí o ňom hovoriť s partnermi.vyhlásil Fico.Najskôr chce ale riešiť výšku minimálnej mzdy, prácu v noci a cez víkendy či dochádzanie za prácou. Fico by chcel, aby sa výška minimálnej mzdy čo najrýchlejšie priblížila k sume 500 eur. Nazdáva sa, že by to mohlo byť v roku 2018. Tiež chce viac odmeňovať nočnú prácu a prácu cez víkendy.doplnil.Zmeny majú prísť aj v podpore dochádzania za prácou.povedal premiér.