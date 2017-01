PREMIÉR: Na infraštruktúru potrebujeme ešte päť až sedem miliard eur

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 12. januára (TASR) - Na dokončenie infraštruktúrnych projektov je potrebné 5 až 7 miliárd eur. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyčíslil premiér Robert Fico (Smer-SD). Tieto peniaze by mohla vláda získať aj vďaka zmene ústavného zákona o dlhovej brzde.avizoval premiér.O zavedení investičnej výnimky do zákona o dlhovej brzde chce vládna koalícia rokovať aj s opozíciou. Na zmenu ústavného zákona totiž potrebuje aj jej podporu. Fico však vylučuje výmenný politický obchod v tejto veci." dodal.Premiér už v rozhovore pre TASR uviedol, že na myšlienke zavedenia investičnej výnimky je vo vládnej koalícii zhoda. Upozornil však, že pri schvaľovaní bude záležať na konkrétnych detailoch jej nastavenia. Táto téma by sa mala vyriešiť ešte v priebehu tohto roka.," skonštatoval Fico.Investičná výnimka súvisí predovšetkým s financovaním cestnej infraštruktúry. Eurofondy, ktoré sú v aktuálnom období na tento účel k dispozícii, sú už rozdelené a s ďalšími do budúcnosti pravdepodobne počítať nemôžeme.doplnil Fico.