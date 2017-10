PREMIÉR: Na Slovensku chýba medzigeneračná solidarita

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas odovzdávania cien Sociálny čin roka, 5. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 5. októbra (TASR) - Na Slovensku chýba medzigeneračná solidarita. Uviedol to dnes premiér Robert Fico (Smer-SD) v Bratislave v rámci slávnostného odovzdávania ocenení Sociálny čin roka 2017 a ocenení pre zamestnancov detských domovov (DeD) a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.povedal predseda vlády.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richtera (Smer-SD) rok 2018 bude rokom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.oznámil. Podľa jeho ďalších slov do konca tohto roka budú tri nové štátne resocializačné zariadenia, ktoré budú kompletne riešiť resocializáciu detí určených do týchto zariadení ktorýmkoľvek súdom v SR.dodal šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.Ocenenie v kategórii zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately získala Marcela Chromčová (DeD Uralská, Košice), Nina Godóová (KS Alžbetka, n.o.), Anna Marenčíková (DeD Holíč), Iveta Valovičová - SED Banská Bystrica (neštátny detský domov), Valéria Švantnerová (DeD Banská Bystrica), Vlasta Šimová (DeD Ratolesť Tŕnie) a Ján Falťan (DeD Škovránok, Hnúšťa).V kategórii zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dostala ocenenie Otília Gubová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Nové Zámky, Iveta Vargová, ÚPSVaR Komárno, Eva Drengubiaková, ÚPSVaR Ružomberok, Janka Konkoľová, ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Zoltán Šafran, ÚPSVaR Stropkov, Jozef Seman, ÚPSVaR Michalovce a Eva Pétiová, ÚPSVaR Lučenec.V kategórii Sociálny čin roka 2017 ocenenie získali Romana Bandová, Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Márius Dismas, primátor mesta Handlová Rudolf Podoba a obec Nový Tekov.