PREMIÉR: Na summite chceme vytvoriť tlak v otázke dvojakej kvality

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas tlačovej konferencie na tému priority Slovenska pred summitom Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých v Bratislave 8. októbra 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Slovensko od piatkového (13.10.) summitu s názvom 'Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých' v Bratislave očakáva, že sa podarí vytvoriť tlak na príslušné európske inštitúcie a Európska komisia povie, aké riešenia ponúka v oblasti dvojakej kvality produktov. Na pôde Úradu vlády to dnes vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).Fico vystúpil pred médiami spolu s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou (nominantka SNS). Zdôraznil, že je obrovským úspechom Slovenska, že sa podarilo dostať tému dvojakej kvality produktov na medzinárodný stôl. Možno podľa neho konštatovať, že niektoré nadnárodné spoločnosti už menia spôsob správania sa – buď menia obaly, alebo sa vracajú k rovnakej receptúre výrobkov.priblížil nadchádzajúci summit.Premiér vysvetlil, že treba najmä novú interpretáciu existujúcich právnych predpisov na európskej úrovni, aby sa existujúce ustanovenia v nariadeniach a smerniciach lepšie využívali. Slovensko rovnako čaká od komisárky Viery Jourovej, že príde s návrhom na novú metodiku pri porovnávaní výrobkov na európskej úrovni.oznámil premiér. Ak dynamika zmien v správaní nadnárodných spoločností nebude veľká, Slovensko je podľa neho pripravené tlačiť aj tak, že pristúpi k jednostranným krokom.Takým by mohlo byť suverénnejšie dodávanie slovenských výrobkov do verejného stravovania. Východoeurópske krajiny sú tiež pripravené iniciovať občiansku iniciatívu na európskej úrovni, pričom podľa Ficazozbierať potrebných milión podpisov.vyhlásil.povedala o piatkovom bratislavskom summite Matečná. Už to, že spotrebiteľský summit sa uskutoční na Slovensku, že naň prídu premiéri krajín V4, že tu budú eurokomisári z dvoch komisií, členovia Európskeho parlamentu, ministri pôdohospodárstva členských krajín, je podľa ministerky ukážka toho, že ide o veľkú tému.opísala očakávania Slovenska ministerka.Na problém s dvojakou kvalitou potravín upozornil predseda vlády SR začiatkom roka. Inicioval stretnutie premiérov krajín V4, ktoré sa k tejto téme uskutočnilo v marci. Premiéri V4 poverili Fica, aby rokoval v Bruseli o téme dvojakej kvality potravín s predstaviteľmi Európskej komisie. Cesta sa uskutočnila 27. júla.