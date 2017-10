Premiér: Národný dopravca by mohol mať na začiatok jedno-dve lietadlá

Na snímke premiér SR Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. októbra (TASR) – Národný letecký dopravca by mohol začínať s jedným či dvomi lietadlami a pravidelne by lietal na linke Bratislava – Poprad – Košice a späť. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).zdôraznil Fico. Minister dopravy sa podľa neho celkom prirodzene pozerá na leteckého dopravcu z pohľadu, či má na to zdroje alebo nemá.opísal premiér. Pretože štát nemôže podľa neho automaticky dávať peniaze, bola by to nepovolená štátna pomoc.uviedol. Kúpili by sa podľa neho na začiatok jedno-dve lietadlá, ktoré by pravidelne lietali na linke Bratislava – Poprad – Košice a naspäť.Čo sa týka rozpočtu na budúci rok, ktorý už odobrila vláda a čaká ho schvaľovanie v parlamente, premiér ho charakterizoval ako rozpočet, ktorý rešpektuje veľmi prísnu finančnú disciplínu.vyčíslil. Rovnako podľa neho klesá aj verejný dlh, bude pod úrovňou 50 %.Zároveň podľa Fica na základe rozpočtu pôjde do zdravotníctva o 250 miliónov eur viac, na investičné výdavky 70 miliónov eur a viac peňazí pôjde aj do školstva. V prípade kritiky za odsúvanie vyrovnaného rozpočtu uviedol, že vláda má jasný plán pokiaľ ide o vyrovnaný rozpočet do roku 2020.zdôraznil.Pripomenul tiež, že bolo schválené zvýšenie minimálnej mzdy na 480 eur.doplnil. Tak, ako si podľa neho vláda povedala, že plán je dosiahnuť v roku 2019 minimálnu mzdu, ktorá bude začínať päťkou.Niektorí zamestnanci vo verejnom sektore však majú na základe platových tabuliek mzdu pod úrovňou minimálnej mzdy, ktorá sa im potom dopláca na túto hranicu. Podľa premiéra sa už v tejto veci stretli odbory s predstaviteľmi úradu vládu a ministerstvom práce.avizoval premiér. Je to podľa jeho slov ťažká práca, s obrovskými vplyvmi na štátny rozpočet.uviedol.