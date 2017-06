Premiér našiel v prezidentovi spojenca v snahe dostať SR do jadra EÚ

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico prichádza na 62. schôdzu vlády SR v Bratislave 14. júna 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) našiel v prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi spojenca v iniciatíve dostať Slovensko do jadra Európskej únie (EÚ).Tvrdí to sám Fico po dnešnom prezidentovom prednesení správy o stave republiky. Kiska povedal, že SR by mala zotrvať v jadre.Boj proti korupcii vláda podľa Fica nezanedbáva.reaguje premiér. Hlava štátu totiž vyzvala politikov, aby "nebagatelizovali snahu mladých slušných ľudí protestujúcich proti korupcii". Spoločnosť podľa Kisku nedostala "Predseda vlády ocenil, že prezident vyzdvihol dobré ekonomické výsledky krajiny.