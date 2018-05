Premiér: Nebudem hodnotiť ministerku kultúry podľa otvorených listov

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas výjazdového rokovania vlády SR vo Vranove nad Topľou 3. mája 2018. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Vranov nad Topľou 3. mája (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini nebude hodnotiť prácu ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (obaja Smer-SD) na základe otvorených listov, bude tak robiť na základe reálnych faktov. Reagoval tak na signatárov výzvy Kultúrny reparát.povedal to Pellegrini pre novinárov po štvrtkovom výjazdovom rokovaní vlády vo Vranove nad Topľou s tým, že výzvu eviduje, zároveň však aj tú, ktorá bola zasa na podporu ministerky kultúry.Premiéra mrzí, že signatári tvrdili, že sa s ním dvakrát pokúšali stretnúť a on to odmietol. "povedal s tým, že v tom treťom liste urobili rovnako.dodal.Ministerka kultúry sa so signatármi listu stretla a verejne k nim zaujala stanovisko.uviedla v reakcii pre TASR riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva kultúry SR Janka Burdová.Signatári výzvy Kultúrny reparát naďalej trvajú na dôvodoch, pre ktoré Laššáková nemôže byť ministerkou kultúry, a v otvorenom liste, ktorý vo štvrtok odovzdali na Úrade vlády SR, vyzývajú premiéra, aby ju odvolal z funkcie a nominoval nového, kompetentného a morálne nespochybniteľného kandidáta či kandidátku. Výzvu reprezentuje asi 2260 ľudí pracujúcich v kultúre. Majú pocit, že nie je správna ministerka kultúry, ktorá by mala odborné znalosti.