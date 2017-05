PREMIÉR: Nemyslím si, že EÚ potrebuje plán B

Na snímke premiér Slovenskej republiky Robert Fico počas Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017, 28. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke predseda Európskej rady Donald Tusk počas Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017, 28. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Na snímke premiér Českej republiky Bohuslav Sobotka počas Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017, 28. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) – Slovenský premiér Robert Fico si nemyslí, že EÚ potrebuje záložný plán. "Ja si nemyslím, že Európa potrebuje plán B. Európa potrebuje normálnu otvorenú diskusiu." Vyhlásil to dnes na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2017 v Bratislave v rámci diskusného panelu o problémoch a ďalšom smerovaní EÚ.Problém vidí skôr v komunikácii. Predovšetkým mladí podľa neho nerozumejú, aké výhody plynú z EÚ. Napríklad v súvislosti so Schengenom. Podľa neho EÚ predávajú lídri doma, vo svojich krajinách a mali by v tom byť aktívnejší.V otázke hlbšej integrácie si praje, aby každé rozhodnutie, ktoré sa v eurozóne urobí, sa zrealizovalo v spolupráci s krajinami, ktoré euro nemajú. Zároveň však zdôraznil, že aj tieto krajiny by mali rešpektovať ďalšie približovanie sa.uviedol Fico.Sú podľa neho krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, ale aj napriek tomu majú lepšie ekonomické výsledky ako tie, ktoré používajú euro. Ako príklad uviedol Českú republiku a Poľsko. Zároveň však zdôraznil, že ak štartuje nový motor integrácie, teda väčšieho približovania sa, Slovensko chce byť v jadre procesu.Pripomenul však, že patrí medzi tých predsedov vlád, ktorí nie sú nadšení predstavou otvárania zakladateľských zmlúv. Podľa neho práve tie vytvárajú pre členské štáty priestor, aby sa posúvali dopredu. Nemali by sa však na európsky stôl predkladať tie témy, ktoré štáty rozdeľujú. Na tomto princípe podľa neho funguje aj spolupráca Vyšehradskej štvorky (V4). Tá otvára témy, v ktorých členovia vedia nájsť kompromis.Podľa slovenského premiéra politika, pokiaľ ide o vzťahy medzi USA a EÚ, vytvára pre Úniu veľkú šancu. Vyjadrenia americkej administratívy o tom, že Európa by sa mala o seba viac starať, ho neznervózňujú. Premiér Fico si myslí, že budeme svedkami určitých zmien v EÚ, verí však, že budú pragmatické a racionálne.Predseda Európskej rady Donald Tusk po stretnutí G7, teda ekonomicky najvyspelejších krajín sveta, odmieta reči o páde Západu.dodal. Podľa predsedu predstavitelia našli vo všetkých témach nejaké spoločné stanovisko, vrátane témy o klimatických zmenách, kde chýbalo finálne Trumpovo rozhodnutie.konštatoval.Pripomenul nedávne vyhlásenie kandidátky na francúzskeho prezidenta a líderky Národného frontu Marine Le Penovej, že najväčšou chybou kampane bola antieurópska rétorika, v rámci ktorej navrhovala, aby Francúzsko odišlo z EÚ. Za skutočnú hrozbu súčasnosti nepovažuje rozličnú úroveň integrácie, ale to, kam nás privedú rozličné smerovania.dodal.Český premiér Bohuslav Sobotka si nepraje, aby sa vytvárali bariéry medzi eurozónou a jej nečlenmi, ktoré by bránili v posúvaní sa do ďalších integračných stupňov. Súhlasí so slovenským premiérom v tom, že otváranie zmlúv by nebol dobrý nápad. Lídri by sa podľa neho mali skôr zamerať na vytváranie opatrení, ktoré budú prakticky užitočné pre posilnenie bezpečnosti, boj proti terorizmu, stabilizáciu susedstva, podporu ekonomického rastu a technologických zmien tak, aby Európa zostala konkurencieschopná.