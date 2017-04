PREMIÉR: Nevidím dôvod na odvolanie A. Danka

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. apríla (TASR) - Predseda vlády Robert Fico nevidí absolútne žiadny dôvod na mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS). Jeho Smer-SD nepodporí program takejto schôdze, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť odvolať Danka pre kauzu otvárania listov občanov pre poslancov.vyhlásil Fico, ktorý považuje za absolútne nemiestne, aby sa takto zneužívali inštitúty odvolávania v parlamente.povedal na dnešnej tlačovej konferencii premiér.Odmieta útoky na ústavných činiteľov, aké predvádza opozícia.povedal Fico. Podľa premiéra je pre Slovensko dôležitá stabilita a nie takéto útoky. Za iniciovaním schôdze a útokmi vidí Fico snahu lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča o prekrytie jeho daňových podvodov.Matovič v utorok (25. 4.) vyhlásil, že Danko prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať. Matovič novinárom poskytol rozhodnutie Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Listy sa však mali otvárať aj mesiace predtým.Opozícia dala Dankovi ultimátom. Ak do dnešného poludnia neodstúpi z funkcie, budú iniciovať jeho odvolávanie z postu šéfa NR SR.Guspan zdôraznil, že nikto zo zamestnancov Kancelárie NR SR ani predseda parlamentu Danko nečítajú korešpondenciu, ktorá je adresovaná poslancom. Matoviča vyzval, aby ak má dôkazy, že sa v kancelárii číta pošta, nech ich predloží, ale ak ich nemá, nech s obvineniami prestane.povedal Guspan.Podľa jeho slov opatrenia súvisiace s korešpondenciou sú v platnosti už roky a sú štandardným nástrojom na základe odporúčaní ministerstva vnútra.uistil Guspan s tým, že jeho nariadenie o zaobchádzaní s korešpondenciou prišlo po nových odporúčaniach rezortu vnútra.Zdôraznil však, že sporné body týkajúce sa zadržiavania vulgárnych listov či pohľadníc a otvárania listov od anonymov a fyzických osôb, boli pozastavené až do zasadnutia poslaneckého grémia, ktoré bude vo štvrtok (4. 5.) budúci týždeň.Na otázku, ako mohli zamestnanci nečítať listy, keď v nich mali odhaľovať vulgarizmy, Guspan priznal, že tento jeho príkaz mal pomerne nešťastnú dikciu. Guspan tiež odmietol, že by sa v parlamente dlhodobo zadržiavala pošta.povedal.