Premiér nevylúčil v budúcnosti zníženie DPH na ďalšie produkty

Bratislava 14. októbra (TASR) – Daň z pridanej hodnoty (DPH) by mohla klesnúť na ďalšie produkty. Takúto možnosť do budúcna nevylúčil premiér Robert Fico (Smer-SD) v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.avizoval. Už v súčasnosti platí 10-% DPH na vybrané druhy potravín, znižovala ju predchádzajúca Ficova vláda.dodal Fico. Možno by tak bolo podľa neho zaujímavé pozrieť sa, do akej miery sa toto zníženie DPH reálne pretavilo do cien. Videl podľa vlastných slov porovnanie, kde sa na dvoch alebo troch produktoch nižšia DPH neprejavila.položil otázku premiér. Jeho filozofiou preto je, že ak sa bude štátu dariť, aby sa hľadal najefektívnejší spôsob, ako ľuďom pomôcť tak, aby to reálne pociťovali.