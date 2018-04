Premiér: Nová vláda chce so ZMOS-om zachovať dobré vzťahy

Na archívnej snímke predseda ZMOS Michal Sýkora. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. apríla (TASR) - Nová vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) bude udržiavať dobré vzťahy so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a chce si zachovať partnerský dialóg, na aký sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch. Po rokovaní s predstaviteľmi ZMOS-u to deklaroval premiér.Zároveň poukázal na to, že vláda sa vždy po vzájomnej dohode snažila plniť požiadavky ZMOS-u.povedal.Na pracovnom stretnutí sa okrem predsedu vlády zúčastnili aj minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS), vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), minister práce Ján Richter (Smer-SD) a ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).