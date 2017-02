Premiér Nového Zélandu English stanovil termín volieb na 23. september

Bill English Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 1. februára (TASR) - Novozélandský premiér Bill English dnes oznámil, že parlamentné voľby v krajine sa budú konať v septembri. Pôjde o skúšku popularity nového predsedu vlády i jeho strany po nedávnej prekvapivej rezignácii expremiéra Johna Keyho.English povedal, že jeho konzervatívna Novozélandská národná strana bude v kampani klásť dôraz na dobré ekonomické výsledky. Rozpočtové prebytky podľa neho umožnia vláde vynakladať viac na infraštruktúru, ako aj splácať dlh a znižovať dane.uviedol English s tým, že z podobnej úrovne ekonomického úspechu sa môže tešiť len málo krajín rozvinutého sveta.Opozičný líder Andrew Little uviedol, že Nový Zéland musí riešiť krízu bývania a že jeho strana bude presadzovať tiež zlepšenia v oblasti zdravotníctva a školstva.vyhlásil Little v súvislosti s oznámením termínu volieb.Littleova Novozélandská labouristická strana vytvorila opozičnú alianciu s liberálnou Stranou zelených.Na základe novozélandskej legislatívy rozhoduje predseda vlády o termíne parlamentných volieb, ktoré sa konajú každé tri roky. English oznámil, že hlasovanie sa uskutoční 23. septembra.Bývalý dlhoročný premiér John Key v decembri neočakávane oznámil, že po ôsmich rokoch odstupuje z funkcie a odchádza z politiky. Po troch volebných víťazstvách sa očakávalo, že povedie svoju stranu aj do štvrtých volieb po sebe. Key však uviedol, že chce odísť na vrchole a praje si tráviť viac času so svojou rodinou.