PREMIÉR OHLÁSIL ZVÝŠENIE NÁSTUPNÝCH PLATOV UČITEĽOV OD SEPTEMBRA

Premiér SR Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) – Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť už od začiatku nasledujúceho školského roka tak, by táto profesia bola zaujímavá pre mladých ľudí. Po stretnutí s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS) to prisľúbil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Oznámil tiež, že z rozpočtu vlády a z európskych fondov bude vyčlenené značné množstvo financií na zvýšenie kapacít v materských školách, aby mohlo byť neskôr zavedené povinné predškolské vzdelávanie detí od piateho roku.