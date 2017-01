PREMIÉR: Okres Malacky má vážny problém s nedostatkom pracovnej sily

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie 27. januára 2017 v Malackách. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. januára (TASR) – Okres Malacky sa dostáva do vážneho problému s nedostatkom pracovnej sily. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v rámci dnešného pracovného výjazdu v tomto regióne.Fico navštívil spoločnosť Berto sk vo Vysokej pri Morave a Ikea Industry v Malackách, ako aj malacký úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tlačovej konferencii upozornil, že v regióne chýbajú dostupní pracovníci. „Miera nezamestnanosti je tu naozaj veľmi nízka a je obrovský problém pre zamestnávateľov nájsť kvalifikovanú pracovnú silu,“ konštatoval.V blízkej budúcnosti sa budú podľa neho firmy predbiehať v tom, ako si človeka udržať v pracovnom pomere.zdôraznil Fico.Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) doplnil, že výrobca automobilových skiel pôsobiaci v Malackách musel dokonca pre nedostatok pracovných síl časť výroby vrátiť načas do Nemecka a pokryť ju z tamojších kapacít.priblížil.Fico potvrdil, že vláda začína pociťovať tlak na dovoz pracovnej sily zo zahraničia a pripomenul, že v niektorých okresoch je stále vysoká miera nezamestnanosti. V štruktúre nezamestnaných stále vidí určitý potenciál, polovica z nich sú však podľa neho Rómovia s nedokončeným základným vzdelaním a veľa je dlhodobo nezamestnaných či ľudí, ktorí nechcú pracovať.Pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti má podľa premiéra výrazne odlíšiť tých, ktorí si chcú nájsť prácu od tých, ktorí lenuzavrel.