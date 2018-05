Premiér Pellegrini: EÚ musí byť jednotná a držať krok

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 18. mája (TASR) - Je potrebné zachovať jednotu EÚ a NATO a urobiť z Európy priestor, kde sa myšlienky podporujú nielen vtedy, keď vznikajú, ale aj vtedy, keď sa majú uviesť do života. Povedal to v piatok predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2018 Bratislava Forum.Podľa Pellegriniho je pre Úniu dôležitý aj pokrok v technológiách.Nesmú sa podľa neho tvoriť legislatívy, ktoré pokrok zdržujú.Preto je podľa jeho slov potrebné pracovať na oblastiach ako jednotný digitálny trh, posilnenie bankovej únie, upevňovanie schengenského systému, a to najmä v oblasti ochrany vonkajších hraníc.V diskusii s predsedom českej vlády v demisii Andrejom Babišom sa zhodli na tom, že. S tým súhlasil aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý zdôraznil, že je to dôležité v otázkach zahraničnej politiky, technológií i ekonomiky.Vízia opustenia západného spoločenstva a hľadanie neutrality vzťahov medzi Západom a Východom podľa Pellegriniho nie je pozitívna, pretožeBabiš otvoril aj tému Vyšehradskej skupiny (V4).zdôraznil český premiér.Podľa šéfov vlád ČR a SR je mimoriadne dôležitá jednota a rovnosť medzi členskými štátmi EÚ.vyhlásil v tejto súvislosti Pellegrini.Hovorilo sa aj o európskom viacročnom finančnom rámci. Podľa Babiša by rozpočet nemal byť nadiktovaný z Bruselu, rozhodujúce slovo by mali mať členské štáty, nie EK. Pellegrini zopakoval, že SR je ochotná do rozpočtu po odchode Británie prispievať viac. Je však podľa neho potrebné dospieť k dohode napríklad v oblasti kohéznej politiky. Šefčovič na margo eurorozpočtu uviedol, že niekedy Únii trváa na tom je potrebné pracovať. Zdôraznil však nové priority, ktoré budú musieť do rozpočtu započítať. Patrí k nim podľa neho napríklad i obrana vonkajších hraníc.Premiéri hovorili aj o migrácii. Zhodli sa na tom, že je potrebné hľadať riešenia tam, kde migrácia vzniká. Pripomenuli, že s povinnými kvótami nesúhlasia. V tejto súvislosti Pellegrini upozornil, že EÚ je v SR väčšinou vnímaná pozitívne a vyhlásil, že takéto vnímanie by si Únia nemala kaziť niečím, ako sú povinné kvóty.